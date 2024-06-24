Столичные производители промоборудования развивают сотрудничество с Индией

Четыре компании из Москвы при поддержке центра «Моспром» поучаствовали в выездной бизнес-миссии в Индию. С иностранными контрагентами провели свыше 40 встреч, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские производители композитных материалов, приборов неразрушающего контроля, систем очистки воздуха и зарядных станций для электротранспорта приняли участие в бизнес-миссии в Республику Индия, организованной центром поддержки и развития промышленного экспорта „Моспром“. Столичные промышленники провели более 40 встреч с индийскими контрагентами», — сказал Овчинский.

Горно-обогатительные комбинаты и компании по переработке медной руды заинтересовались продукцией столичного производителя огнеупорных материалов и оборудования.

«В ходе бизнес-миссии, организованной специалистами центра „Моспром“, мы встретились более чем с десятью потенциальными индийскими компаниями и обсудили возможности сотрудничества. В частности, был выявлен интерес к оборудованию по обезвоживанию, фильтрации, а также огнеупорной керамике нашего производства», — рассказал заместитель генерального директора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Королев.

Он добавил, что сейчас компания занимается организацией визита своих технических специалистов для обсуждения потребностей фабрик и конкретных задач.

Представители авиационного сектора из Индии заинтересовались приборами неразрушающего контроля, производимыми в Москве. Заграничные контрагенты отметили высокий уровень конкурентоспособности столичной продукции. На встрече договорились о возможности обучения индийского персонала работе с техникой московского производства, а также о возможности поставок продукции.

Строительная компания, строящая медучреждения в Катаре, проявила интерес к продукции столичного производителя систем обеззараживания и очистки воздуха. Стороны обсудили адаптацию систем для технических требований и стандартов Индии.

«Продукция нашей компании привлекла внимание индийских партнеров. Контрагенты отмечали, что наиболее привлекательным преимуществом фильтров „Аэролайф“ является возможность их использования в любых зонах медицинских учреждений, а также многоступенчатая система очистки воздуха», — пояснил генеральный директор компании «Аэролайф» Антон Першин.

Дефицит зарядной инфраструктуры в Индии могут восполнить зарядные станции для электротранспорта столичной компании «Интермобилити.Ева». Контрагенты, которые работают в секторах производства электроскутеров, электрорикшей и электромобилей, рассматривают возможность локализации выпуска столичных адаптеров и ЭЗС на заводе в Дели. В стране особенно востребована инфраструктура для электротранспорта из-за динамичного роста использования электромобилей на протяжении нескольких последних лет, а также из-за предстоящего перехода на электрорикши на законодательном уровне.

С 2022 года благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт и обзавелись новыми партнерами на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.