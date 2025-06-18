Столичные производители экспортируют медтехнику и пищевую продукцию в страны Персидского залива

Одними из наиболее востребованных групп товаров на рынке стран Персидского залива — товары промышленного сектора и пищевая продукция, рассказала на бизнес-диалоге ПМЭФ-2025 «Москва — страны Персидского залива» генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова.

«Мы экспортируем в страны Персидского залива продукцию промышленного сектора, а именно — изделия приборостроения, медицинские приборы и инструменты, электродиагностическую аппаратуру и многое другое. Кроме этого, спросом в регионе пользуется также и московская пищевая продукция. Помощь столичным компаниям во внешнеэкономической деятельности оказывает Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром’’“, — уточнила Старикова.

Помимо этого, на сессии эксперты рассмотрели успешные истории выхода отечественных компаний на рынки стран Персидского залива, а также узнали и разобрали основные ошибки, которые допускают бренды при начале сотрудничества со странами данного региона. Также спикеры обсудили особенности взаимодействия с иностранными инвесторами из стран Персидского залива.

В дискуссии приняли участие исполнительный̆ директор Российско Эмиратского Делового Совета Алексей Бусев, вице президент KEZAD/Abu Dhabi Ports (ОАЭ) Халид Аль Марзуки, председатель Торгово промышленной палаты эмирата Шарджа, со-председатель Российско-Эмиратского Делового Совета Абдулла Султан Аль Оваис, вице президент Riyada Group (Бахрейн) Сергей Цветков, заместитель председателя совета директоров группы «Гута» Алексей Петров, управляющий директор, начальник отдела по работе с международными компаниями ПАО Сбербанк Зоя Кривонос, основатель и управляющий партнёр «Николаев и Партнеры» Юрий Николаев.