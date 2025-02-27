Столичные компании запустили производства для гурманов и постящихся в 2024 году

Москва является крупнейшим центром пищевой промышленности РФ. Столица снабжает качественными товарами как внутренний, так и внешний рынки, сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что московские компании предлагают широкий ассортимент продукции на любой вкус — от мясных и хлебобулочных изделий до десертов и полезных снеков.

«Пищевая промышленность столицы сегодня представлена более 320 предприятиями с общим штатом около 65 тыс. человек. Комфортный инвестиционный климат позволяет развиваться как компаниям с большой историей, так и молодым игрокам», — сказал Гарбузов.

По его словам, при поддержке властей мегаполиса фирмы привлекают допинвестиции, осваивают новые рыночные сегменты и разрабатывают инновационные продукты, удовлетворяя потребности покупателей.

Для любителей сладостей

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания Frambini запустила в прошлом году производство ягод в шоколаде. За пять месяцев фирма увеличила производство в 10 раз, а еще стала сотрудничать с представителями крупных торговых сетей и освоила офлайн- и онлайн-рынки.

В ассортименте представлены малина, вишня и маракуйя, покрытые шоколадом. Вся продукция состоит из натуральных ингредиентов.

«Мы совсем молодая компания и присутствуем на рынке всего несколько месяцев, но за это время успели заключить договоры с крупными представителями розничной торговли и маркетплейсов», — подчеркнул основатель Frambini Александр Смирнов.

Он добавил, что продукция компании сейчас пользуется спросом и ежедневно число потребителей, нацеленных на приобретение легких, качественных десертов с безупречным вкусом, только растет.

Бульоны для постящихся

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания «Слоуфуд», которая делает костные бульоны, начала выпускать натуральные овощные бульоны без ароматизаторов, усилителей вкуса и сахара. Они подходят для людей, соблюдающих пост или придерживающихся вегетарианской диеты.

«Всего за два месяца мы произвели более 3,5 тыс. упаковок товара. Бульон можно приобрести в известных сетевых магазинах, на маркетплейсах, а также на сайте компании», — поделилась сооснователь компании Оксана Подгайная.

Для запуска линейки бульонов ProBulion Cooking «Слоуфуд» создал новую производственную линию — розлива и упаковки. Один станок может выпускать до 1 тыс. упаковок бульонов в час. С помощью модернизации производства и расширения ассортимента продукции оборот городской компании вырос на 30% по сравнению с 2023 годом.

Премиум-мороженое

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промкомплекс «БРПИ» около 30 лет выпускает в столице мороженое. На сегодняшний день он предлагает свыше 250 сортов десерта. При этом компания постоянно расширяет ассортимент и каждый год выводит на рынок более 20 новых продуктов. В 2025 году фабрика представила потребителям новую премиальную линейку холодного лакомства.

Как отметила президент компании Агнесса Осипова, «БРПИ» выпускает как традиционное, так и безлактозное мороженое. Еще фирма производит торты, молочные коктейли и другие сладости.

«Разрабатывая новые виды мороженого, мы всегда учитываем растущую популярность натуральных продуктов среди покупателей. Наше мороженое — это вкусный и полезный десерт для здоровья. Например, линейка обогащенного мороженого помогает восполнить потребность организма в витамине С, протеине и кальции. А мороженое без сахара рекомендовано Роспотребнадзором в качестве продукта диетического питания», — добавила Осипова.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр страны. В мегаполисе действует более 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Каждый год в столице открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые обеспечивают ее дополнительными рабочими местами.