Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже в пятницу впервые превысила 2,4 тыс. долларов и обновила исторический максимум. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По данным на 9:20 по Москве в ходе торгов на бирже Comex драгоценный металл торгуется на уровне 2403 долларов за унцию.

Стоимость серебра на бирже увеличилась до 28,92 долларов за унцию. В начале апреля цена на серебро выросла до 26 долларов и превысила многомесячный максимум.

Ранее президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени заявил, что к концу 2025 года стоимость унции золота может достичь 3,5 тыс. долларов. С начала текущего года драгметалл подорожал примерно на 14%.