Стоимость рыбы к Новому году взлетела на 10–40% в России

Рыба к Новому году в России стала дороже на 10–40%. Причина в плохом улове и проблемах с поставками, сообщает Baza .

Сильнее других подорожала скумбрия. Один килограмм стоит 560–600 рублей. При этом в конце 2024 года цена составляла 400–420 рублей.

Раньше лосось можно было приобрести по цене от 900 до 1000 рублей. Сейчас цена будет от 1250 рублей.

Треска подорожала меньше всего. Ее нынешняя цена с 1050–1150 выросла до 1200–1300 рублей за килограмм.

Форель в конце 2024 года стоила от 950 до 1000 рублей. В 2025-м она подорожала до 1200–1300 рублей.

Сотрудники одной из фирм рынка рассказали, что причин увеличения стоимости рыбы несколько: падение объемов лова, сбои в поставках, рост цены топлива и перевозок. В результате выросли расходы, а затем увеличились и цены.

