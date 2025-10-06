Стоимость аренды полувагонов в августе упала до минимума за 10 лет в России

В РФ стоимость аренды в рамках долгосрочных контрактов на наиболее популярный тип грузового подвижного состава — полувагоны (нагрузка 23,5 тс) — в августе упала практически в 3 раза в годовом выражении. Цена составляет 900 рублей в сутки, относительно июля она уменьшилась на 13%, сообщают « Ведомости » со ссылкой на аналитический отчет Информационного центра операторов (ИЦО).

Стоимость аренды аналогичного полувагона на такой же срок в августе упала в 5 раз в годовом выражении и не изменилась по отношению к июлю. Цена была 600 рублей за вагон в сутки.

Ставка аренды полувагона, предоставляемая грузовладельцам, в минувшем месяце оказалась на отметке 650-1000 рублей в сутки. Такая цена ренты с учетом инфляции считается минимальной за 10 лет.

Цена аренды инновационного полувагона, который обладает большим показателем грузоподъемности, с нагрузкой 25 тс, в августе упала на 65% при долгосрочной аренде в годовом выражении. Стоимость аренды снизилась до 1050-1250 рублей. Цена на краткосрочную аренду, как и раньше, составляет от 700 до 1,3 тыс. рублей в сутки.

