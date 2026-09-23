«Стерин» в Луховицах увеличит выпуск медизделий на 10% после модернизации

Компания «Стерин» из Луховиц увеличит выпуск шприцев и игл до 110 млн штук в год после модернизации производства. На проект предприятие привлекло льготный кредит в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Стерин» из Луховиц планирует нарастить выпуск импортозамещающих шприцев и игл на 10% — до 110 млн штук в год. Для модернизации производства предприятие привлекло кредит в размере 25 млн рублей под 10,5% годовых. Новое оборудование позволит увеличить годовую выручку на 10%, до 440 млн рублей.

Завод выпускает шприцы и пробирки разного объема, оказывает услуги по стерилизации медицинских изделий. Его продукция поступает в российские медучреждения и экспортируется в страны ближнего зарубежья. В ассортимент полимерных изделий также входят расширители, крышки, пробки и колпачки для фармацевтической и других отраслей.

«Основное направление модернизации — освоение новых видов продукции, что даст нам возможность увеличить объем производства и укрепить свои позиции на рынке. Низкий уровень кредитной ставки за счет господдержки открывает окно возможностей для создания новых производственных мощностей», — заявил генеральный директор компании Юрий Желонкин.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что собственное производство медизделий важно для устойчивости медицинской сферы и экономики. По его словам, пандемия показала необходимость быстро обеспечивать рынок такой продукцией, а уход зарубежных поставщиков дал импульс развитию российских предприятий. Льготные кредиты помогают бизнесу модернизировать производство и осваивать новые технологии.

Программу стимулирования кредитования совместно реализуют Банк России, Минэкономразвития России и Корпорация МСП. Ставка по ней составляет «ключевая минус 3,5%». В зависимости от размера бизнеса на инвестиции можно получить от 25 млн до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Программа доступна предприятиям обрабатывающей промышленности, туризма, сферы информации и связи, научно-технической деятельности, ряду креативных индустрий, участникам региональных программ повышения производительности труда и малым технологическим компаниям. Ею также могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Программа входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.