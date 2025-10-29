Стало известно, в каких регионах России самый низкий уровень безработицы

Московская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

В течение первых шести месяцев 2025 года в Нижегородской области уровень безработицы составил 0,02%. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, данное значение является наименьшим среди всех субъектов Российской Федерации, что позволяет говорить о регионе как об одном из наиболее благоприятных в социально-экономическом плане с точки зрения занятости населения, сообщает pravda-nn.ru .

В числе лидеров с низким уровнем безработицы также оказались Московская (0,1%), Тульская (0,1%) области, Москва (0,1%) и Республика Татарстан (0,2%).

По альтернативному показателю, рассчитываемому Росстатом, доля незанятого населения трудоспособного населения в Нижегородской области достигла 1,3%, и по этому критерию регион занимает вторую позицию. Лидером здесь является Москва (1%), а также Ханты-Мансийский (1,3%), Ямало-Ненецкий (1,3%) автономные округа и Амурская область (1,3%).

Стоит отметить, что в настоящее время в России наблюдается минимальный исторический уровень безработицы — 2,1%, рассчитанный по методике Международной организации труда (МОТ). Для сравнения, в мировом масштабе уровень безработицы в 2024 году был равен 5%.

