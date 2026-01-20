Стало известно, кто из россиян получит прибавку к пенсии в 2026 году

Право на доплату сохраняется за всеми неработающими пенсионерами в России, чей совокупный доход не достигает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. Процесс начисления надбавок полностью автоматизирован, а функции единого плательщика исполняет Социальный фонд России (СФР), сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Главным новшеством недавних поправок к Федеральному закону «О государственной социальной помощи», принятых в 2025 году, стал переход на централизованную систему выплат через территориальные отделения СФР. Ранее региональные доплаты администрировались органами соцзащиты и приходили отдельным платежом, что нередко вызывало путаницу у получателей.

Новый регламент действует во всех субъектах РФ, за исключением Москвы и Сахалинской области.

При определении права на надбавку учитывается не только базовая пенсия, но и весь объем материального обеспечения: срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), включая стоимость соцпакета, иные меры региональной и федеральной социальной поддержки.

Если региональный прожиточный минимум ниже общероссийского, назначается федеральная доплата. Если выше — пенсионер получает региональную надбавку.

«Ранее региональная социальная доплата приходила отдельным платежом, так как ее, в отличие от федеральной, назначал и выплачивал не Социальный фонд России, а органы социальной защиты населения», — пояснил специалист.

Система начисления надбавок пенсионерам работает в беззаявительном режиме: Соцфонд самостоятельно проводит мониторинг доходов пожилых граждан и корректирует размер выплат при изменении прожиточного минимума. Собирать справки и подавать документы в отделения фонда не требуется — все начисления происходят автоматически.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.