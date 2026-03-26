Стало известно, какие товары для сада и дачи покупают россияне

Продажи товаров для сада и дачи в марте резко выросли, особенно систем капельного полива, шлангов и опрыскивателей. Об этом сообщил аналитик компании «Цикл» Александр Буров.

Ранняя весна позволила раньше начать работы на участках, что привело к росту спроса на садовые товары. По данным компании «Цикл», продажи продукции для полива увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем.

«Ранние весенние вылазки на участок традиционно начинаются с уборки и обработки растений от болезней и вредителей, после чего следуют работы по организации полива. Самые ходовые товары сейчас— системы капельного полива, опрыскиватели и шланги, которые россияне обновляют в преддверии активного дачного сезона», — отметил Александр Буров в эфире радио Sputnik.

Аналитики фиксируют устойчивый рост категории: в 2025 году оборот товаров для дачи и благоустройства на маркетплейсах увеличился более чем на 70%. Активнее всего покупали садовый инвентарь, оборудование для полива и средства по уходу за участком.

«Март традиционно является одним из ключевых месяцев для продаж садовых товаров — как для оборудования для полива, так и для садовых инструментов. После долгой и холодной зимы люди соскучились по солнцу и выходным на даче, поэтому при хорошей погоде активно готовят свои участки к дачному сезону уже с первых весенних дней. А ранние покупки позволяют им сразу приступить к работам и комфортно организовать весь дачный сезон», — заключил аналитик.

