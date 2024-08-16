Стало известно, как российские компании справляются с дефицитом кадров

По данным исследования, в РФ подскочил спрос на сотрудников финансов и бухгалтерии — в июле число таких вакансий выросло в 2,5 раза (+154%) за год, а соискателям в среднем предлагали зарплату около 88 625 рублей. При нехватке персонала на рынке труда работодатели стали чаще передавать часть задач на аутсорс, чтобы закрыть потребность в кадрах, сообщили РИАМО в пресс-службах платформ «Авито Работа» и «Авито Услуги».

Оптимизация затрат на бухгалтерию

Согласно данным «Авито Услуг», в июле спрос на услуги бухгалтеров на аутсорсе увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как выяснили в «Авито Работе», спрос работодателей на бухгалтеров вырос на 119%. Средняя предлагаемая зарплата составила 54 325 рублей — столько готовы предложить начинающему специалисту. Для опытных сотрудников и главных бухгалтеров средние суммы по стране составляют до 100 тыс. рублей и выше.

Одна из самых востребованных услуг на рынке — ведение бухгалтерского учета. За год интерес к ней вырос в 2,5 раза (+157%). Бизнес также часто отдает на аутсорс планирование и разработку бюджетов компании — интерес российских предпринимателей за год увеличился в 13 раз.

Спрос компаний на услуги внешних специалистов по расчету и начислению зарплаты сотрудникам, подготовку отчетности, связанной с этим процессом, вырос за год почти в 3 раза (+188%).

Юридические услуги на аутсорсе

Существенный рост спроса работодателей также наблюдается на юристов (+111%). Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 56 383 рубля. При расчете значения не учитывались зарплатные предложения для старших юристов и руководителей юридических департаментов — с увеличением стажа кандидатов предлагаемые работодателями суммы растут.

По данным «Авито Услуг», в июле 2024 года спрос на юруслуги в РФ увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокие темпы роста показал спрос на составление ходатайств (+239%), представительство в суде (+213%), перевод нежилого помещения в жилое (+208%) и обратно (+203%), правовую экспертизу документов (+198%).

«Внешние» рекрутеры

В июле спрос на услугу по подбору кадров увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число вакансий для рекрутеров в июле выросло в 2,2 раза (+126%), а стартовые зарплатные предложения для начинающих соискателей на эту позицию составили 58 971 рубль.

Бизнес также стал чаще обращаться к внешним исполнителям за услугами по кадровому делопроизводству, которое включает оформление документов при приеме на работу и увольнении, предоставлении отпусков, начислении премий. По данным «Авито Услуг», за год интерес к этой услуге вырос почти в 2 раза (+93%).