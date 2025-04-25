Стало известно, как россияне готовятся к выходным на природе

88% россиян планируют провести майские праздники на свежем воздухе. Они начали активно готовиться к выходным: продажи товаров для дачи и отдыха на природе выросли на 28% относительно марта 2025 года. Приспособления для приготовления мяса и овощей на открытом воздухе стали покупать чаще на 10%, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Плов и шашлыки

Жители РФ активно покупают товары для гриля и барбекю — в апреле их продажи выросли на 10% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 16%.

Так, в апреле относительно марта продажи мангалов выросли на 44%. Их средняя стоимость составила 6 тыс. рублей, есть также и бюджетные мобильные варианты, цена которых не превышает 1 тыс. рублей — их удобно брать с собой на природу. На 33% чаще стали покупать грили-барбекю — большой передвижной гриль можно купить за 9 тыс. рублей.

Также на 37% выросли продажи угля, на столько же — решеток для гриля. Еще на 16% стали чаще покупать шампуры. Помимо шашлыков, россияне собираются готовить в этом сезоне шурпу и другие блюда в казане — их продажи увеличились на 7%.

Походы и рыбалка

Судя по динамике продаж, россияне также готовятся к походам и рыбалке. Продажи тентов за последний месяц выросли на 60%. Простой тент можно купить за 3,5 тыс. рублей. Также в апреле на 17% чаще покупали палатки — трехместная палатка с тамбуром обойдется в 3,5 тыс. рублей.

Продажи спальников увеличились на 27%, новый спальник-мешок можно купить за 1649 рублей. А походные рюкзаки за месяц стали покупать чаще на 16%. Модель на 23 литра обойдется в 6,5 тыс. рублей. А для тех, кто хочет сэкономить, в ресейле есть варианты любого снаряжения в хорошем состоянии на 20–30% дешевле.

На начало мая традиционно приходится высокий сезон в рыбалке, поэтому рыбаки готовятся и покупают все необходимое. Так, спиннинги в апреле стали покупать на 35% чаще, чем в марте. Их средняя цена составила 6 тыс. рублей. А продажи удочек выросли на 3% — в среднем их покупали за 2 тыс. рублей.

Садово-огородные работы

Треть из тех, кто будет отдыхать на свежем воздухе, в частности, займутся дачными работами.

Продажи теплиц за последний месяц выросли в 2,5 раза. Стандартная арочная теплица обойдется в 9490 рублей. Также в два раза чаще стали покупать грабли, на 46% чаще — вилы. А продажи лопат выросли на 18%.