Стало известно, как приставы могут взыскать почти 20 млрд рублей с Чубайса

По данным СМИ, приставы начали взыскание почти 20 млрд рублей с Чубайса и открыли 14 исполнительных производств. Из общей суммы 17,74 млрд рублей приходится на возмещение ущерба госкорпорации, еще порядка 2,13 млрд — на исполнительские сборы.

«Если исходить из информации, имеющейся в открытых источниках, у Чубайса арестовано много имущества, которое принадлежит ему и оформлено на аффилированных лиц. Оно заморожено судебными приставами еще до вынесения решения суда и вступления в силу в рамках обеспечительных мер. Поэтому в его ситуации основная часть ущерба должна быть покрыта за счет его реализации», — объяснил Кузьмин.

По словам юриста, закон дает пять дней на добровольную выплату долга. В противном случае арестованное имущество выставят на торги. Оценка занимает около 30 суток, затем следуют три стадии торгов по 30 суток каждая. Если на первом этапе покупателя не найдут, цену снизят на 15%. При этом в случае Чубайса Кузьмин ожидает завершения процедуры за один–три месяца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.