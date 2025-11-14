Стало известно, как изменились цены на искусственные ели, шары и гирлянды за год

В Москве интерес к товарам с новогодней тематикой на начал расти уже в октябре. По сравнению с октябрем прошлого года продажи в 2025 году увеличились на 9%, а цены снизились на 7%, сообщили РИАМО эксперты «Авито».

Самым востребованным предновогодним товаром в октябре оказались стеклянные елочные игрушки — продажи увеличились на 57% по сравнению с предыдущим годом, а средняя цена составила 1200 рублей. Также люди заранее начали покупать наборы елочных шаров (продажи выросли на 32% год к году) и искусственные елки (+10%). Средняя цена искусственных елок на «Авито» составляет в среднем 5000 рублей, что на 14% меньше, чем в октябре прошлого года. Комплект новогодних игрушек можно купить в среднем за 1200 рублей, а гирлянду за 2000 рублей, при этом за год цены остались стабильными, отмечают эксперты.

По их прогнозам, ближе к декабрю можно ожидать традиционного роста цен на праздничные товары. Повышение будет связано с сезонным пиком спроса, когда пользователи активно готовятся к праздникам и приобретают все необходимое в последние недели перед Новым годом. Однако уже в январе цены, как правило, возвращаются к стабильным значениям, а многие товары можно будет приобрести по сниженной стоимости.

«Сегодня на рынке формируется тренд на заблаговременные покупки новогоднего декора. Чем раньше люди начинают готовиться к празднику, тем шире выбор и привлекательнее цены. Особенно выгодно делать такие покупки во время сезонных осенних распродаж — это помогает заметно сэкономить и избежать суеты перед Новым годом», — резюмируют эксперты «Авито».

