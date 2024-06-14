Стало известно, как бережливое производство повышает выработку компаний Москвы

К началу текущего года количество московских промпредприятий превышает 4,2 тыс. Каждое третье из них является высокотехнологичным, а необходимость в адаптации к изменениям и устойчивому развитию требует внедрения на столичных площадках технологии бережливого производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он пояснил, что бережливое производство — это подход к управлению компанией с повышением эффективности рабочих процессов за счет устранения потерь и лишних действий. Главный фокус работы при этом направлен на потребителя.

«Столичные промышленники непрерывно оптимизируют свои производственные процессы для того, чтобы получить продукцию максимального качества. В этом им помогает в том числе особая система менеджмента», — сказал Овчинский.

На столичном заводе теплоизоляции «РТК РУ-ФЛЕКС» технологию внедрять начали на одном из самых востребованных и важных участков, на котором на материалы наносят покрытия. Благодаря этому компания регламентировала и конкретизировала процессы таким образом, чтобы сотрудники могли лучше понимать особенности и специфику линии. Также создание визуальной карты процессов и последующее выявление проблем позволило предприятию оптимизировать время, которое сотрудники тратят на операции. Вовлеченность рабочих в прозрачность процессов улучшилась. В планах — внедрить инструменты бережливого производства и на других участках.

В Инженерном центре АСК разработали автоматизированный тестер точного и быстрого контроля печатных плат. Проверка занимает 5 секунд. Тестер универсален и исключает человеческий фактор. Им можно тестировать одновременно несколько плат, документируя результаты и проверяя параметры. Из-за обнаружения брака на поздних стадиях производства производители несут огромные убытки. Благодаря тестеру московского центра печатные платы стало возможно проверять точно и быстро, за счет чего увеличивается производительность производства.

Инструменты бережливого производства составляют большую часть разработок московского предприятия «МОСИТЛАБ». Благодаря им ускоряются процессы, улучшается производительность и качество, сокращается потеря ресурсов, материалов и времени. Среди разработок — почтовый робот, обрабатывающий данные, которые поступают по информационным каналам предприятия. Он автоматически формирует заказы клиента и обрабатывает входящую почту, фильтрует письма. Благодаря ему работа автоматизирована на 85%. Еще одна разработка — тендерный робот, это сервис анализа данных электронных торговых площадок, автоматизирующий участие предприятия в государственных и коммерческих электронных торгах. Благодаря ему происходит непрерывный мониторинг сайтов, ищутся запросы необходимых видов продукции и формируется документация для проверки.

«Фабрика вентиляции ГалВент» в рамках внедрения технологии бережливого производства применила порядка 20 инструментов. Время производства изделий ключевой линии сократилось более чем наполовину, снизилось незавершенное производство, и до 30 тыс. фасонных изделий в год расширилась возможность дополнительного изготовления. На предприятии проводят тренинги повышения квалификации и изучают инструменты бережливого производства. В рамках четырехдневной программы работники знакомятся на практике с производственными операциями, составляют карты данных, учитывая циклы и запросы, логистику продуктов. Участникам предоставляют теоретическое обучение методам формирования процессов и решения проблем.

Производитель оптики «Айкрафт» в рамках понижения ресурсопотребления установил на офисные, производственные и торговые площадки светодиодное освещение. Предприятие переходит на полный электронный документооборот — это позволит минимизировать использование бумаги. Персонал обучают методикам бережливого производства, за счет чего экономятся ресурсы, снижаются издержки и повышается эффективность процессов. Компания отказалась от обработки стеклянных линз из-за безопасности и по экологическим соображениям. Обработка стекла производит много трудноперерабатываемых отходов, а вторичная переработка стекольного боя является сложной и дорогой из-за технических трудностей. Пластиковые отходы транспортировать легче — они поддаются прессованию и меньше весят, поэтому их проще перерабатывать. Благодаря переходу на пластиковые линзы сократились себестоимость изделий и время их обработки.

Завод «Ламбумиз» успешно внедрил принципы бережливого производства. За счет оптимизации потока производства на 30% на человека в час увеличилась выработка одноразовой посуды, а время протекания процессов сократилось на 31%. Опыт распространяют на другие участки предприятия. На производстве есть свои тренеры по бережливому производству — они внедряют знания для повышения эффективности работы.