Стало известно, что россияне покупали на летней распродаже одежды

Анализ спроса на одежду, обувь и аксессуары во время летней распродажи в российских онлайн-магазинах с 1 июля по 15 августа 2023 и 2024 годов показал, что число покупок одежды и обуви выросло на 25% год к году, оборот увеличился на 36%, а средний чек стал на 9% больше и составил 9 660 рублей, сообщили РИАМО в ЮMoney и Lamoda.

Продажи обуви увеличились почти в 2 раза

По данным аналитиков ЮMoney, в этом году во время летней распродажи россияне чаще всего покупали в онлайне обувь и одежду — как мужскую, так и женскую.

Так, число покупок в обувных магазинах с 1 июля по 15 августа выросло на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот платежей увеличился более чем вдвое, как и число покупателей, а средний чек стал на 21% больше и составил 6 377 рублей.

Количество покупок мужской и женской одежды выросло за отчетный период на 54% год к году. Оборот в этой категории увеличился на 51%, а покупателей стало на 27% больше. Средний чек почти не изменился — стал на 2% меньше и составил 10 579 рублей.

С 1 июля по 15 августа выросло также число покупок детской одежды — на 36% относительно аналогичного периода 2023 года. Оборот платежей стал на 39% выше, а количество покупателей увеличилось на 52%. Средний чек вырос на 2%, до 7 789 рублей.

Аналитики ЮMoney отмечают также, что за отчетный период увеличилось число покупок в магазинах одежды для всей семьи — на 11% относительно прошлого года. Оборот вырос на 27%, а покупателей стало на 8% меньше. Средний чек стал на 14% больше и составил 9 454 рубля.

Наибольшей популярностью пользовались бренды O’stin и Befree

По данным Lamoda, в этом году на летней распродаже чаще всего покупали футболки, платья, брюки, джинсы и рубашки. Также вырос спрос на утепленные куртки, поло, спортивные костюмы, спортивные брюки и худи.

Наибольшей популярностью во время распродажи пользовались российские бренды O’stin и Befree. Также в топ-10 вошли Boss, Zarina, Lacoste, Mark Formelle, Mango, Tom Tailor, Hugo и Love Republic.

В конце распродажи спрос был выше, чем в начале

По данным Lamoda, в целом за время сезонной распродажи, с 1 июля по 15 августа, продажи на площадке выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Во многих онлайн- и офлайн-магазинах летняя распродажа одежды начинается с 1 июля. Обычно в этот период скидки достигают 30%, но только на некоторые позиции. К середине месяца они увеличиваются до 50%, а к августу могут достигать 70%. И, по нашим данным, с 1 по 15 августа покупок обуви было на 80% больше, чем в начале распродажи, со 2 по 16 июля. Оборот в этот период вырос на 68%, а покупателей стало на 57% больше. Средний чек при этом снизился на 7%, до 6 199 рублей», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Также к концу распродажи выросло число покупок детской одежды — на 12% по сравнению с первыми двумя неделями. С 1 по 15 августа оборот платежей в этой категории оказался на 34% больше, чем со 2 по 16 июля, а покупателей стало на 20% больше. Средний чек тоже вырос на 20% и составил 8 196 рублей.