Стало известно, что будет с ценами на маркетплейсах после нововведений

Минэкономразвития РФ: новые правила на маркетплейсах не отменят скидки и акции

В Минэкономразвития России заявили, что новые правила на маркетплейсах не отменят скидки и акции, а сделают цену товара более прозрачной при оформлении заказа, сообщает «Царьград» .

В ведомстве пояснили, что покупателям не стоит опасаться роста цен из-за нововведений. Речь идет о корректном отображении стоимости в карточке товара, чтобы итоговая сумма была понятна еще до оплаты.

Для этого введут единые правила показа цены, которые не будут зависеть от способа платежа. Покупатель сразу увидит конечную стоимость без дополнительных условий.

Вопрос регулирования онлайн-площадок обсуждается уже несколько месяцев. Ранее крупные банки предлагали ограничить скидки на маркетплейсах, считая их проявлением недобросовестной конкуренции. Платформы и защитники прав потребителей раскритиковали инициативу. В Ozon указывали, что банки сами активно используют бонусные программы для привлечения клиентов.

Кроме того, власти намерены усилить проверку данных о товарах через государственные базы данных, чтобы исключить продажу нелегальной и немаркированной продукции.

