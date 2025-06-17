Стало известно, чья зарплата в финансовом секторе растет быстрее всего

Эксперты сервиса «Авито Работа» изучили, как менялась средняя зарплата в финансовом секторе в период с весны 2024 по весну 2025 года. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении РИАМО, наибольший прирост показали средние предлагаемые зарплаты для финансовых аналитиков. За год оплата труда на этой должности увеличилась на 39%, достигнув 77 823 рублей в месяц при полной занятости.

Такой зарплатный скачок объясняется востребованностью данных специалистов. Финансовые аналитики помогают принимать бизнесу эффективные решения на основе анализа рынков, инвестиций и отчетности компаний, поэтому работодатели активно конкурируют за опытных сотрудников, повышая уровень зарплат для новых сотрудников. При этом указанные зарплаты напрямую зависят от опыта: на старших позициях они могут значительно превышать средние значения.

Второе место по темпам роста средних зарплат в списке профессий в финансах заняли бухгалтеры — за год средние предлагаемые соискателям зарплаты увеличились на 16%, достигнув 57 169 рублей ежемесячно за полный рабочий день. С опытом и повышением квалификации предлагаемые им зарплаты также могли быть выше средних значений. Рост обусловлен повышенным спросом на квалифицированных специалистов, способных работать в условиях усложняющегося налогового и отчетного законодательства.

Третью строчку рейтинга заняли брокеры — средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции выросли на 12% и теперь составляют 160 447 рублей ежемесячно при условии полного рабочего дня. Однако стоит учитывать, что реальный доход брокера часто зависит от комиссионных вознаграждений, поэтому их заработок напрямую связан с объемом проведенных операций.

В целом весной 2025 года зарплатные предложения в финансовом секторе увеличились на 4% относительно аналогичного периода прошлого года средние. Этот рост подтверждает устойчивый спрос на финансовых специалистов, особенно в условиях цифровизации и усложнения экономических процессов. Наиболее заметная динамика наблюдается в профессиях, связанных с непосредственным управлением денежными потоками, инвестициями и финансовой аналитикой.

Параллельно растет и интерес соискателей к профессиям финансовой сферы — так, весной 2025 года количество откликов кандидатов на вакансии специалистов по закупкам выросло в 2,1 раза год к году (+114%), на позиции брокеров — на 44%, а на вакансии экономистов — на 22%. Специалисты по закупкам контролируют запасы, заключают договоры с контрагентами, проводят торги и обеспечивают участие компании в тендерах.

«Финансовый сектор демонстрирует яркий рост зарплатных предложений, особенно среди аналитиков. Такой скачок объясняется ключевой ролью этих специалистов: они помогают бизнесу находить прибыльные решения через анализ рынков, инвестиций и финансовой отчетности. При этом рост средних предлагаемых зарплат для бухгалтеров подтверждает, что рынок ценит и операционную работу с финансами. На рынке особенно востребованы специалисты, которые сочетают профессиональные навыки с пониманием современных технологий», — рассказал директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных.