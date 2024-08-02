Стало известно, чем грозит запрет маркетплейсам нанимать самозанятых

Проблема регулирования маркетплейсов давно обсуждается в России. Предложение Минпромторга России приравнять маркетплейсы к торговым сетям будет иметь серьезные последствия для самозанятых, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова

Маркетплейсам будет запрещено привлекать самозанятых, что лишит их возможности продавать свои товары через эти платформы и работать в качестве наемных рабочих, отмечает она.

Самозанятые работают на маркетплейсах в качестве курьеров и грузчиков, а также продают только продукцию собственного производства или доработанные товары, которые не требуют обязательной маркировки. Чаще всего они предлагают ручные изделия, такие как украшения, декор, картины и вязаные вещи, рассказывает эксперт.

В случае принятия предложения Минпромторга России маркетплейсы превратятся в классические интернет-магазины, а миллионы продавцов могут потерять доступ к созданной инфраструктуре. Продавцы будут вынуждены инвестировать в развитие собственных интернет-магазинов и логистических сервисов, говорит Иванова.

По ее словам, маркетплейсы будут обязаны проверять статус самозанятых и принимать меры против торговли самозанятых, если их статус не обоснован.

«В условиях новых правил самозанятым придется искать альтернативные источники дохода, что может привести к уменьшению общего числа доступных рабочих мест. Также с учетом ужесточения контроля за сотрудничеством с самозанятыми их работа может стать менее привлекательной для компаний, что повлияет на рынок труда в целом», — полагает эксперт.

Ранее министерство промышленности и торговли России предложило законопроект, который запретит маркетплейсам нанимать самозанятых, приравняв маркетплейсы к торговым сетям.