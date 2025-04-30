Стало известно, чем грозит слияние «Азбуки Вкуса» с «Магнитом»

Ретейлер «Магнит» анонсировал предстоящую покупку премиальной сети «Азбука Вкуса» (АВ), на фоне этого восприятие акций компании улучшилось. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что слияние АВ и «Магнита» грозит желанием компании-покупателя выйти в сегмент премиального фуд-ретейла — продажи готовой еды, сообщает Finam.ru .

Ретейлер официально подтвердил, что намеревается стать владельцем контрольного пакета акций АВ, но это произойдет только после всех согласований в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука Вкуса» вместе с ключевой управленческой командой премиальной сети. Официальная сумма сделки не разглашается, однако, по данным РБК, покупка обойдется в 30-35 млрд рублей.

«Теперь, если сделка состоится, то у „Глобуса“, SPAR и „Евроспара“ появится серьезный конкурент еще и в этом направлении бизнеса», — считает Мильчакова, которая предположила, что цель «Магнита» — выйти в сегмент премиального фуд-ретейла.

Что касается финансовых показателей ретейлера, они будут зависеть от точной цены «Азбуки Вкуса». При этом сделка не исключает возможное возникновение рисков для дивидендных выплат по акциям «Магнит».