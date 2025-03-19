Стали известны востребованные сервисы при работе с инвесторами в Подмосковье

Подмосковье является одним из наиболее активных регионов по работе с бизнесом, в том числе по созданию онлайн-систем взаимодействия предпринимателей и органов государственной власти. Об опыте работы региона с бизнесом в рамках третьего модуля образовательной программы «Время героев» рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Мероприятие организовано Высшей школой государственного управления Президентской академии, которая реализует программу по поручению президента РФ Владимира Путина и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Инвестиционный блок подмосковного правительства находится на прямой связи с бизнесом, что помогает нам оперативно реагировать на его запросы и получать обратную связь. Так, мы создали инвестиционный портал Московской области, где собрали все меры поддержки, порядка 20 онлайн-сервисов для бизнеса, семь калькуляторов мер поддержки. В прошлом году, собрав отзывы предпринимателей, мы обновили инвестпортал, сделав его еще более комфортным и полезным в использовании», — отметила в своем выступлении Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, одним из наиболее востребованных сервисов является инвестиционная карта Московской области. Ее функционал позволяет самостоятельно подобрать локацию для размещения бизнеса и подать заявку на получение площадки. Сегодня на инвесткарте доступно более 10 тыс. объектов.

«Недавно мы также обновили интерфейс инвесткарты Подмосковья, для удобства пользователей создали инструкцию, подробно излагающую возможности карты. Например, теперь объекты разделены на те, которые можно приобрести и арендовать, а также появилась функция, позволяющая добавить объект в избранное», — рассказала Зиновьева.

Зампред также рассказала о том, что в целях наиболее эффективного взаимодействия с бизнесом в регионе работает система АИС «Инвестор», которая отображает инвестиционные проекты, реализуемые в Московской области. Система является связующим звеном между внутренними информационными системами региональных ведомств, а также позволяет сократить сроки реализации инвестпроектов на территории региона с 3 лет до 1,5 лет в зависимости от категории инвестиционного проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.\

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.