В июле этого года Европа импортировала из США 1,5 млн тонн СПГ, а из России — 1,3 млн тонн. Разрыв поставок между странами значительно сократился, сообщает «Коммерсант» .

Поставки почти сравнялись из-за желания США выбирать регион, который готов платить больше. Например, в Азии выросли цены на СПГ в конце июля. Все из-за аномальной жары. Также премиум-цены на импорт установил Египет.

В планах США были поставки в Европу по меньшей мере 15 млрд куб. м. газа в год. Но при важном условии — цены должны отображать долгосрочные рыночные основы.

Издание New York Times также сообщает, что США могут увеличить поставки СПГ в Азию. Для этого они могут использовать мексиканский маршрут.

Ранее сообщалось, что в США сокращают поставки газа в Европу, тем самым препятствуя отказу от российского топлива. Длительный импорт газа РФ в Европу частично обуславливается перераспределением спроса на топливо из США на другие места.