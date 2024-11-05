Средняя пенсия в России составит 23 405 руб

Финансовый аналитик Владислав Антонов из компании BitRiver отметил, что средняя пенсия в России после индексации с 1 января 2024 года составит 23 405 рублей, однако эта сумма не обеспечивает достойный уровень жизни, сообщает Газета.ru .

Он подчеркнул, что расходы пенсионеров на основные товары и услуги значительно возросли. Основная часть пенсионных выплат уходит на лекарства и коммунальные услуги, оставляя пенсионерам мало ресурсов для полноценного питания. Это приводит к ухудшению здоровья, а значит, и к увеличению расходов на медикаменты. Эксперт указал на замкнутый круг: растущие потребности в лекарствах ограничивают возможность покупать качественные продукты.

Кроме того, Антонов отметил сложность пенсионной системы, которая затрудняет понимание расчета выплат. Частые изменения и запутанная система баллов мешают финансовому планированию и защите прав пенсионеров.

Он также упомянул о негативных последствиях долгосрочной заморозки накопительной части пенсии с 2014 года, что в 2023 году позволило государству сэкономить 669,3 млрд рублей, которые не вернулись к пенсионерам.

Таким образом, для улучшения ситуации необходимо пересмотреть систему, привязав выплаты к реальному росту цен и разморозив накопления, убежден эксперт. Антонов предупредил, что без этих изменений даже плановая индексация в 2025 году может оказаться неэффективной.