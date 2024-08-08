Средний чек на покупку кондиционеров летом 2024 года достиг почти 24 тыс руб

Среди покупок бытовой техники, помогающей справляться с жарой летом 2024 года, лидировали вентиляторы, однако наибольшую динамику роста показали водонагреватели. При этом средний чек на кондиционеры достиг почти 24 тыс. рублей, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

В аномально жаркую погоду в первые два месяца лета лидерами покупок среди бытовой техники, помогающей справляться со зноем, стали удобные и компактные вентиляторы. Их доля здесь текущим летом составила 82%. Годом ранее она была 87%. Общее число таких покупок снизилось на 21% относительно лета прошлого года, а средний чек на вентилятор жарким летом 2024 года — 1 902 руб.

На втором месте — водонагреватель, популярность которого в летнее время ежегодно растет. Он особенно актуален в период профилактических отключений горячей воды. На его долю в обозреваемой тройке пришлось 14%. Она заметно выросла относительно прошлого года, когда была лишь 9%. Кстати, общее число покупок водонагревателей этим летом увеличилось на 35% относительно прошлого года, а средний чек одной покупки летом 2024 года — 10 231 руб.

Третья строчка рейтинга — у обеспечивающих комфортную температуру воздуха в доме кондиционеров. На их долю в тройке техники, помогающей в летний сезон, пришлось 4%, как и годом ранее. Общее число покупок кондиционеров изменилось незначительно относительно прошлого года. А их средний чек летом 2024 года — 23 824 руб., рассказали в банке.