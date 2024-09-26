Спрос кандидатов на работу в офисе в России вырос на 26% за год

Спрос кандидатов на работу в офисном сегменте в России увеличился на 26% на год. В третьем квартале 2024 года самый большой рост при сравнении год к году показало число откликов соискателей на вакансии агента по туризму — почти в 2 раза (+93%). Новым работникам на этой позиции работодатели предлагали около 81 517 рублей в месяц при полной занятости, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Возросла активность соискателей по отношению к позициям в маркетинге и рекламе — в третьем квартале текущего года число откликов на вакансии рекламных агентов увеличилось на 84% за год. Новые сотрудники на этих позициях могут рассчитывать в среднем на 59 561 рубль ежемесячно за полный рабочий день.

На третьей позиции по популярности среди россиян, ищущих работу в офисе, — профессия брокера. Количество откликов на эти вакансии увеличилось на 68% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 143 831 рубль в месяц за полную занятость.

Этот показатель основан на зарплатных вилках, указанных в вакансиях, где работодатели обычно пишут самые высокие значения возможных заработков. Однако реальный доход специалиста зависит от процентов со сделок и может отличаться от значений, указанных в описании вакансии.

Четвертое место среди самых интересных для российских соискателей офисных вакансий занимает еще одна профессия в финансовом секторе. Соискательский спрос на финансистов вырос на 62% за год, и средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников составили 88 625 рублей ежемесячно.

В рейтинг также вошли профессии банковского работника (+61% и зарплата 66 490 рублей), event-маркетолога (+58% с зарплатой 66 765 рублей) и маркетолога (+55% с зарплатой 70 961 рубль).