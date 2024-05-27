Соцфонд РФ закончил год с техническим дефицитом почти на 600 млрд рублей

Бюджет Социального фонда в первый год работы был исполнен с дефицитом на 593 млрд рублей. Это связано с тем, что федтрансферт на расходы организации перечислили в конце 2022 года, сообщает РБК .

Соцфонд (СФР) был создан после слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования. Он начал работать с 1 января 2023 года.

При этом максимальный дефицит в ПФР в 2015 году составлял 543,7 млрд рублей, а в 2022 году в фонде отмечался рекордный профицит в 1,1 трлн рублей. По информации Федерального казначейства за 2021 год, расходы ПФР были бы 88% суммарных расходов его и Фонда соцстрахования.

Профицит 2022 года сложился из-за раннего перечисления части федерального трансферта, который приходился на 2023 год, объяснили в Минтруде. Таким образом, при финансировании расходов в фонде использовали переходящий остаток средств и на эту сумму уменьшили запланированный федтрансферт. Поэтому балансового дефицита не наблюдалось.

Доходная часть бюджета Соцфонда включет в себя страховые взносы и федеральный трансферт. Взносы направляются на обеспечение страховых выплат, а средства федбюджета — на расходы по выполнению соцобязательств нестрахового характера, и компенсацию выпадающих доходов.