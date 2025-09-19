Сотрудничество России и Вьетнама имеет огромный потенциал развития

За все годы российско-вьетнамского сотрудничества связи двух стран укрепились и стали взаимовыгодными. В развитии экономики Вьетнам и Россия поддерживают друг друга, особенно в последние три года, заявил РИАМО чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой в ходе «Международного дня торговли — 2025».

Сейчас уже есть авиасообщение между Вьетнамом и Россией, что говорит о важности взаимодействия, отметил он.

«В последние годы для государства самое главное — информация и взаимопонимание. Наш международный товарооборот — около 450 млрд рублей в год, но с Россией цифры другие — примерно 6 млрд, из них 4 — с нашей стороны. Это очень скромно при том, что политические отношения у нас хорошие», — отметил посол.

Он рассказал, что во Вьетнаме сейчас наблюдается высокий спрос на потребительские товары — от текстиля до электроники. Страна уже производит электронную технику и машины и делает это на достойном уровне.

«Если российские товары будут приходить к нам по официальным каналам, это усилит взаимную выгоду. Уверен в профессионализме российских компаний. Наши отношения включают политику, технологии и экономику, и здесь огромный общий потенциал», — считает Данг Минь Кхой.

Посольство Вьетнама со своей стороны намерено активно работать для более быстрого роста товарооборота между странами.

«Рассчитываем к 2030 году выйти на новые показатели. Для ориентира: наши обмены с ключевыми партнёрами составляют десятки и даже сотни миллиардов рублей в год. С Россией мы также хотим достичь высоких показателей», — сказал Данг Минь Кхой.