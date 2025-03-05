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Сежурне заявил, что автопромышленность ЕС находится под угрозой смерти

Согласно заявлению заместителя председателя Европейской комиссии Стефана Сежурне, европейское автомобилестроение переживает серьезный кризис и находится на грани смерти, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Ситуация осложняется несколькими факторами в автопромышленной отрасли Евросоюза. Главными из них являются агрессивная ценовая политика китайских производителей, рост стоимости сырья вследствие украинского конфликта, а также амбициозные директивы Евросоюза по обязательному переходу автопроизводителей на выпуск электрических транспортных средств.

Все это ставит под вопрос само существование европейской автомобильной индустрии, считает Сежурне.

Ранее сообщалось, что сближение России и США шокировало Евросоюз. В объединении по этому поводу возникла разобщенность.