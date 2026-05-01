Серпуховское производство выпускает 8,5 тысячи бетонных изделий в год

На Борисовском шоссе в Серпухове рождаются фасадные панели для жилых кварталов. Год назад фабрика по производству домокомплектов в Серпуховском городском округе выпустила первую партию изделий для квартала «МОНС» — крупного девелоперского проекта от застройщика «Брусника» в Москве.

Оборудование для нового цеха в Серпухове закупалось и монтировалось с нуля. Как подчеркнули на фабрике, производственные станки — в основном отечественные. Поставщики находятся в Сибири, Тверской и Тульской областях. Отдельные узлы — импортные, но сырье используется только российское: его поставляют предприятия из Московской области, а также карьеры Приуралья. При полной загрузке фабрика перерабатывает порядка 40 тонн инертных материалов.

Как уточнили на предприятии, производство рассчитано на выпуск 2,8 тысячи квадратных метров фасадных изделий в месяц. Это порядка 720 изделий в месяц либо 8,5 тысячи в год. Все они идут на строительство квартала на Огородном проезде в столице, объем заказа там очень большой. Комплекс состоит из башен от трех до 45 этажей и торгового комплекса.

Производство в Серпухове — это высокотехнологичное предприятие с почти полным циклом изготовления. Сюда входят собственная сертифицированная лаборатория для подбора составов, бетоносмесительный узел, участки формовки, пескоструйной обработки и гидрофобизации, а также сварочные и арматурные цеха.

Создание производства привело к появлению новых рабочих мест в округе. На сегодняшний день штат предприятия насчитывает 129 человек, включая линейных сотрудников, инженерно-технических работников и офисный персонал. Большинство специалистов — местные жители из Серпухова и Протвина. Основным каналом привлечения кадров стало сарафанное радио: заинтересованные работники сами рекомендуют фабрику знакомым. Кроме того, предприятие ведет диалог с местными колледжами.

«Брусника» — российская девелоперская компания. Она существует на рынке более 20 лет. Компания специализируется на комплексном развитии территорий, строительстве современного демократичного жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры в крупных городах Урала и Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.