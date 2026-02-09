Серпуховский лифтостроительный завод поставит 67 лифтов в Ижевск до конца марта

Серпуховский лифтостроительный завод до конца первого квартала 2026 года отправит 67 лифтов в Ижевск по программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в группу компаний «Садовое кольцо», поставит 67 лифтов в Ижевск до конца марта 2026 года. Оборудование предназначено для замены устаревших лифтов в жилых домах по программе регионального Фонда капитального ремонта.

Генеральный директор предприятия Геннадий Перегудов отметил, что сотрудничество с заказчиками из Удмуртии продолжается третий год. В 2024 году завод уже поставил в Ижевск 40 лифтов, а в декабре 2025 года был заключен новый контракт на увеличение объема поставок.

Поставки в 2026 году станут частью программы по обновлению лифтового оборудования в регионе. Программа реализуется Фондом капитального ремонта и направлена на повышение безопасности и комфорта жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.