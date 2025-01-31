«Серьезные вызовы»: эксперт рассказала о будущем бизнеса на маркетплейсах

В 2025 году все продавцы на маркетплейсах столкнутся с серьезными вызовами. Текущий год будет отмечен множеством внешних факторов, которые окажут значительное давление на экономику их бизнеса, сообщила РИАМО сооснователь компании с оборотом 300 млн рублей Виктория Конышева.

«Одним из главных изменений станет реформа налогообложения. Многие продавцы, занимающиеся торговлей, закупают товары неофициально и ведут свою деятельность в тени. Перестроить бизнес-процессы в такой ситуации быстро невозможно», — сказала Конышева.

Она подчеркнула, что с 2025 года вводятся дополнительные налоги на бизнес, в том числе налог на добавленную стоимость, который будет взиматься с каждой покупки. Это может подтолкнуть предпринимателей к легализации своей деятельности и переходу на более прозрачные каналы закупок.

Также, по словам бизнесвумен, ожидается ужесточение контроля со стороны системы «Честный знак». Каждый товар должен быть промаркирован, и их количество будет расти. В 2025 году ожидается расширение списка товаров, подконтрольных данной системе. Это не позволит продавцам закупать товары нелегально.

Данные меры заставят предпринимателей задуматься о прозрачности бизнеса и оптимизировать закупки, что повлечет за собой изменение экономики товаров и маржинальности. Давление со стороны налогов будет значительным. Быстро перестроить бизнес-процессы будет сложно, так как люди только начинают осознавать серьезность ситуации.

Текущий год станет годом адаптации предпринимателей к новым условиям. Те, кто сможет адаптироваться и чья экономика выдержит все вызовы, останутся на рынке. Предпринимателям понадобится полгода-год, чтобы наладить все необходимые процессы. Финансовая неграмотность — проблема современных предпринимателей на маркетплейсах, заключила Конышева.