Семейные фермы Подмосковья могут получить до 20 млн руб на развитие

Семейные фермы Московской области с 7 октября могут подать заявки на субсидию для развития хозяйств. Максимальный размер поддержки — 20 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Прием заявок на субсидию для развития крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих в формате семейных ферм, продлится с 7 по 12 октября включительно. Поддержка возмещает до 60% затрат, но не более 20 млн рублей.

Средства предусмотрены на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного и племенного материала, посадочного материала для многолетних насаждений и земляники. Также субсидия покрывает покупку и монтаж оборудования, приобретение техники, транспорта и инвентаря, развитие рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры, покупку и монтаж газопоршневых установок.

Получателями могут стать семейные фермы, зарегистрированные на сельской территории или территории сельской агломерации Московской области и занимающиеся производством или переработкой сельхозпродукции. В состав хозяйства должны входить глава и как минимум один член его семьи. Обязательное условие — ежегодный прирост объема производства сельхозпродукции не менее чем на 7% в течение двух лет с момента получения субсидии.

Заявку можно подать через государственную информационную систему «Электронный бюджет» и на региональном портале «Мой АПК», где указаны требования к получателям. Информацию об условиях и документах можно получить в кол-центре поддержки фермеров центра агропромышленного развития Московской области по телефону +7 (498) 602-29-19 (доб. 56556, 56533).

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.