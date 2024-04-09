Сделки с иностранными самолетами вывели авиаотрасль РФ в прибыль в 2023 г

Прибыль, полученную отечественной авиаотраслью в 2023 году, эксперты объясняют разовым положительным эффектом урегулирования по зарубежным самолетам, сообщает «Коммерсант» .

Из отчета по РСБУ следует, что операционная прибыль 32 авиакомпаний РФ, на которые приходится около 100% пассажирских перевозок, в прошлом году была положительной — 13,2 млрд рублей.

Данный показатель — это прибыль от продаж авиабилетов, в него не вошли госсубсидии и иные разовые факторы. 12 компаний, занимающихся воздушными перевозками, оказались в прибыли, так как получили совокупно 65 млрд рублей, а 17 — в убытке на 56,2 млрд рублей в целом. Больше всего прибыли получили «Победа», S7 и «Уральские авиалинии».

При этом чистая прибыль российских авиакомпаний за минувший год была 85,3 млрд рублей, что меньше показателя 2022 года — 89 млрд рублей.

Автор канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова считает, что показатели текущего года, ожидаются «как минимум не хуже» прошлогодних из-за прогноза роста номинальных зарплат на 15-17%, пассажиропоток продолжит увеличиваться.