Щелковское фермерское хозяйство в 12 раз увеличит производство клубники благодаря гранту

В прошлом году крестьянскому (фермерскому) хозяйству из городского округа Щелково «Ягодная долина» был предоставлен грант на развитие семейной фермы в размере 29,8 млн рублей. Данные средства были выделены с целью софинансирования проекта по возведению тепличных конструкций площадью 1,25 га для выращивания садовой земляники ремонтантных сортов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонтантная земляника менее восприимчива к заболеваниям, а также морозоустойчива и плодовита — дает за сезон до 2-3 урожаев, а также отличается быстрым созреванием ягод. На сегодняшний день работы по возведению теплиц в самом разгаре. Фермерское хозяйство уже приобрело теплицы и оборудование на 34 млн рублей. Плановый показатель проекта — увеличение производства садовой земляники с 5 т в год до 60 т в год.

Семейные фермы Московской области могут претендовать на гранты и субсидии, для этого они должны иметь регистрацию и осуществлять свою деятельность на территории Подмосковья, функционировать более 12 месяцев, не иметь нарушений условий ранее предоставленной финансовой поддержки. Со всеми требованиями детально можно ознакомиться на специальном портале «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.