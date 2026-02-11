Щелковский завод «ЭНА» отправил 12 электронасосных агрегатов для АЭС в Египте

Завод «ЭНА» из Щелкова завершил производство и отправку партии из 12 электронасосных агрегатов для атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая строится в Египте. Оборудование предназначено для четырех энергоблоков станции и играет ключевую роль в обеспечении безопасности объекта.

Агрегаты будут использоваться для подачи охлаждающей воды, чистого конденсата и борированной воды в помещениях зоны контролируемого доступа. Строительство первой египетской АЭС ведет государственная корпорация «Росатом» по российско-египетскому межправительственному соглашению, подписанному в 2015 году. Станция возводится в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. Общая мощность четырех энергоблоков составит 4800 мегаватт.

Акционерное общество «ЭНА» создано в 1992 году на базе Щелковского насосного завода, основанного в 1932 году. Сегодня предприятие выпускает более 300 наименований и свыше 1000 типоразмеров насосного оборудования и запасных частей из сталей, специализируясь на производстве насосов II и III классов безопасности для атомных электростанций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.