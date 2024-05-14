Сбербанк заработал полтриллиона «чистыми» за 4 месяца
Фото - © Оксана Медведева / Фотобанк Лори
ПАО «Сбербанк России» отчитался о финрезультатах по итогам первого квартала 2024 года. По данным финансового конгломерата, его чистая прибыль за январь–апрель превысила 495 миллиардов рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Чистая прибыль за четыре полных месяца 2024 года оказалась на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
«Всего с начала года наша чистая прибыль составила 495,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 22,4%», — заявил глава Сбера Герман Греф.
За этот год кредитной организацией стали пользоваться 200 000 новых клиентов, суммарное число которых составило 108,7 миллиона человек. Общее количество юридических лиц, выбравших услуги Сбербанка, в первом квартале достигло 3,2 миллиона.