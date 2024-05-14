Сбербанк заработал полтриллиона «чистыми» за 4 месяца

сегодня в 18:43

ПАО «Сбербанк России» отчитался о финрезультатах по итогам первого квартала 2024 года. По данным финансового конгломерата, его чистая прибыль за январь–апрель превысила 495 миллиардов рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Чистая прибыль за четыре полных месяца 2024 года оказалась на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Всего с начала года наша чистая прибыль составила 495,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 22,4%», — заявил глава Сбера Герман Греф.

За этот год кредитной организацией стали пользоваться 200 000 новых клиентов, суммарное число которых составило 108,7 миллиона человек. Общее количество юридических лиц, выбравших услуги Сбербанка, в первом квартале достигло 3,2 миллиона.