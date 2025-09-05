Сбер и ВЭБ.РФ разработают национальный стандарт ГЧП-проектов

Сбер солидарен с инициативой ВЭБ по созданию нового класса облигаций на базе кредитов, направленных на финансирование проектов развития инфраструктуры на основе механизмов ГЧП и готов предложить для рефинансирования портфель совместных с ВЭБ.РФ проектов финансирования социальной инфраструктуры.

«Мы готовы совместно с ВЭБ.РФ приступить к разработке национального стандарта ГЧП-проектов. Он должен отвечать критериям ЦБ и Минфина РФ, поэтому требуется их лидерство в процессе со стороны федеральных органов. Важно, чтобы стандарт был прост и понятен не только профучастникам, но и надзорным органам, курирующим министерства и широкий круг инвесторов. Предлагаем выделить концессионные облигации в отдельный класс инструментов», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин отметил, что Сбер обладает уникальной экспертизой в финансировании ГЧП.

«Мы не просто завоевали рынок инфраструктурного кредитования в регионах, мы его фактически создали за счет повышения доступности к механизмам финансирования», — подчеркнул Ведяхин.

Сбер — крупнейший кредитор региональных инфраструктурных проектов. С финансированием банка запущено более 400 проектов более чем в 60 субъектах РФ с общим бюджетом 350+ млрд руб. Кредитный портфель региональных концессий на текущий момент превышает 120 млрд рублей в широком спектре отраслей, включая социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры. Сбер первым внедрил стандартизированные решения для инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП.