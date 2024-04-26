Сбер хочет перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо
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Сбербанк планирует урегулировать все заблокированные активы с помощью их перевода на отдельное юридическое лицо. Такое решение может быть принято в соответствии с законом, сообщает «Интерфакс».
С 2022 года в рамках законодательства подсанкционные банки могут провести реорганизацию и образовать новое юридическое лицо.
На данную организацию могут быть переведены активы, замороженные из-за ограничений, а также обязательства перед иностранными кредиторами.
Все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Закон действует до 31 декабря 2024 года.