Сбер хочет перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо

сегодня в 14:37

Сбербанк планирует урегулировать все заблокированные активы с помощью их перевода на отдельное юридическое лицо. Такое решение может быть принято в соответствии с законом, сообщает «Интерфакс».

С 2022 года в рамках законодательства подсанкционные банки могут провести реорганизацию и образовать новое юридическое лицо.

На данную организацию могут быть переведены активы, замороженные из-за ограничений, а также обязательства перед иностранными кредиторами.

Все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Закон действует до 31 декабря 2024 года.