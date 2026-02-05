Самый богатый в мировой истории человек заявил, что счастье не купишь

Маск после признания самым богатым человеком заявил, что счастье не купишь

Американский предприниматель Илон Маск, который недавно стал первым в истории человеком с состоянием в 852 млрд долларов, заявил, что счастье невозможно купить за деньги, сообщает ТАСС .

«Тот, кто сказал, что „счастье за деньги не купишь“, действительно знал, о чем говорил», — написал Маск в соцсети X.

При этом бизнесмен признан первым в истории человеком, чье состояние достигло 852 млрд долларов. Этот рекорд был зафиксирован после того, как его ракетная компания SpaceX приобрела xAI, которая также принадлежит Маску.

Ранее в документах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США, обнаружили его переписку с Маском. Они общались как минимум несколько лет.

