Самозанятые в бьюти: какие профессии самые денежные

Самозанятые мастера маникюра в России зарабатывают стабильнее, чем визажисты и парикмахеры, но средний чек снижается из-за наплыва новичков, рассказали РИАМО эксперты платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

Они проанализировали динамику бьюти-сегмента последние два года и сравнили средние чеки в ключевых направлениях — визаж, парикмахерские услуги и ногтевой сервис. Исследование показывает, что бьюти-сфера самозанятых заметно изменилась за два года и перешла от высоких и нестабильных средних чеков к массовому сегменту с более доступными ценами и растущей конкуренцией.

Так, сегмент визажа еще в 2024 году отличался неравномерным средним чеком 15–98 тыс. рублей, а в 2025 году стабилизировался на уровне 15–56 тыс. рублей с колебаниями до 15–20 тыс. рублей и ростом до 40 тыс. рублей в декабре. При этом именно визаж стал самым быстрорастущим направлением по обороту — в целом самозанятые в этом сегменте заработали более 280 млн рублей в 2025 году, что почти в 10 раз выше уровня 2024 года.

В парикмахерских услугах в 2024 году фиксировались экстремальные значения среднего чека до 594 тыс. рублей, тогда как в 2025 году рынок стабилизировался в диапазоне 44–77 тыс. рублей, а оборот вырос до 41,0 млн рублей, в 2 раза по сравнению с годом ранее. Сегмент ногтевого сервиса остается наиболее устойчивым: в 2025 году средний чек находился в диапазоне 121–257 тыс. рублей без резких колебаний, сохраняя статус самой стабильной «денежной» ниши среди бьюти-самозанятых.

По данным экспертов, ключевым фактором трансформации стал рост числа самозанятых специалистов. Увеличение предложения привело к усилению конкуренции и перераспределению доходов внутри сегментов. В результате рынок сместился от модели с высокой стоимостью отдельных услуг к более массовой экономике, где доход формируется за счет количества клиентов и загрузки специалистов.

«Текущая динамика отражает общий тренд на рост самозанятости в России и развитие гибкой занятости. Бьюти-сфера становится одним из наиболее доступных сегментов для входа в самостоятельную профессиональную деятельность, при этом усиливающаяся конкуренция формирует устойчивое давление на стоимость услуг и перераспределение доходов внутри рынка», — прокомментировал основатель «Консоли» Михаил Провизион.

По оценке экспертов платформы, в ближайшие годы тренд на рост числа самозанятых и стабилизацию среднего чека в массовых сегментах сохранится, а ключевым фактором дохода станет загрузка специалистов, а не стоимость услуги.

