Самозанятые Подмосковья получили более 115 млрд рублей с начала года

«В Подмосковье за девять месяцев этого года самозанятые получили более 115 млрд рублей дохода и сформировали свыше 56 млн чеков. Средний чек составляет порядка 2053 рубля. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство», — рассказала замредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С начала года в регионе зарегистрировано более 140 тыс. самозанятых. Таким образом, всего с начала действия специального налогового режима в 2019 году число самозанятых превысило 793 тыс. человек. В общей сложности они заработали более 381 млрд рублей. Московская область находится в тройке лидеров среди регионов России по количеству зарегистрированных самозанятых.

В течение года самозанятые региона могут подать заявку на субсидию при выходе на маркетплейсы. В рамках этой программы предприниматели могут получить компенсацию до 50% затрат, но не более 500 тыс. рублей. Субсидия позволяет покрыть расходы на комиссию, продвижение товаров и их доставку.

Также в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье работает центр «Мой бизнес». Самозанятые региона могут воспользоваться консультациями и сервисами центра «Мой бизнес», в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.