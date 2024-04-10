Сальдированная прибыль российских компаний достигла рекордных 33 трлн рублей

ЦБ РФ: российские компании в 2023 г достигли рекордной прибыли в 33 трлн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2023 году сальдированная прибыль отечественных компаний увеличилась на 35%, достигнув отметки в 33 трлн рублей, что является рекордом, сообщает пресс-служба ЦБ.

В среду Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы РФ, посвященном рассмотрению годового отчета ЦБ за 2023 год.

В прошлом году реальный сектор продемонстрировал значительный рост финансовых показателей.

По сравнению с 2019 годом, до периода всех испытаний последних лет, прибыль увеличилась вдвое, даже учитывая накопленную инфляцию — более чем 1,5 раза.

По данным Центробанка, такие данные свидетельствуют об уверенности предприятий: высокая прибыль снижает необходимость в заемных средствах, а при необходимости позволяет занимать средства даже при повышенных процентных ставках.