На площадках «Московских сезонов» работают шесть скейт-парков и роллердром

На семи площадках «Московских сезонов» для посещения открыты спортивные локации, среди которых скейт-парки и роллердром, сообщает пресс-служба организатора.

Опытные тренеры из самокат-школы бесплатно проводят занятия для взрослых и детей с понедельника по субботу. Катание на роллердроме проходит ежедневно по расписанию.

Также работает 6 скейт парков. Все желающие могут научиться кататься на самокатах. Кураторы найдут подход к каждому посетителю, подстрахуют, разберут и объяснят, как исправить ошибки.

В «дневниках прогресса» у учеников будут отмечены баллы, полученные за соблюдение дисциплины и успехи на занятии. После завершения курса обучения в самокатной школе, учеников с самыми высокими баллами ждут подарки от преподавателей.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Посетить занятия могут все желающие от шести лет с понедельника по субботу до 18:30.

На Площади Революции работает роллердром, на котором посетители могут оттачивать свое мастерство в катании на роликовых коньках. Современный роллердром – подходящее место для упражнений новичков, любителей и профессионалов.

Однако гостям напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности. На площадке можно тренироваться со своим снаряжением или взять инвентарь и комплект защиты в пунктах проката. Стоимость проката, как и в прошлом году, составляет 50 рублей.