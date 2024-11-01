С 1 ноября повысили пенсии и соцвыплаты для некоторых категорий россиян

Повышение пенсий с 1 ноября этого года в РФ затронет несколько групп пенсионеров, еще вырастут размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, сообщает «Российская газета» .

Как рассказал доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин, пенсия увеличится на 8134,88 рубля у россиян, кому исполнилось 80 лет в октябре текущего года. Это произойдет за счет роста выплачиваемой фиксированной выплаты. А если пенсионеры живут в районах Крайнего Севера или приравненных к ним, то данная сумма будет еще выше.

При этом фиксированная выплата к страховой пенсии не положена получателям соцпенсий, а еще тем, кто получает страховую пенсию по инвалидности (за исключением инвалидов 1 степени) и по случаю потери кормильца. Также у получателей страховой пенсии по инвалидности — инвалидов 1 группы фиксированная выплата не вырастет, так как им уже назначена двойная фиксированная выплата.

Кроме того, увеличены размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет: для мужчин — не менее 25 лет, у женщин — не менее 20 лет. При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты убавляется на пять лет. Получается, что сумма, на которую вырастет пенсия, у каждого получателя будет своя.

В ноябре также выросли размеры доплат для работников организаций угольной промышленности. Они рассчитываются индивидуально. Доплаты положены тем, кто проработал в организациях, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня от 25 лет. На доплату могут претендовать еще граждане, строившие шахты в течение аналогичного периода. Для некоторых работников, например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков, минимальный период занятости для получения доплаты уменьшили до 20 лет.