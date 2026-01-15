С 1 февраля в России увеличат социальные выплаты на 6,8%

С 1 февраля 2026 года в России проведут ежегодную индексацию социальных выплат на 6,8%. Повышение коснется пенсионеров, семей с детьми, инвалидов, военных и безработных, сообщает Общественное Телевидение России .

В феврале 2026 года в России традиционно проиндексируют ключевые социальные выплаты. Коэффициент индексации составит 6,8%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С 1 февраля вырастет размер материнского капитала. После индексации он составит 737 205 рублей на первого ребенка, рожденного после 2020 года, 974 189 рублей — на второго ребенка, если семья не получала сертификат за первенца, и 236 984 рубля — доплата за второго ребенка при наличии выплаты за первого. Средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию или ежемесячную выплату для семей с низкими доходами.

Также увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — с 26 941 до 28 773 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для матерей, уволенных в связи с ликвидацией организации, составит 10 790 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей достигнет 83 021 рубля, а по беременности и родам — 955 836 рублей.

Проиндексируют и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для инвалидов, ветеранов, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и других льготников. Размер ЕДВ увеличится на 6,8%, но итоговая сумма зависит от категории получателя.

Максимальный размер пособия по безработице составит 15 916 рублей, минимальный — 1 884 рубля. Социальное пособие на погребение увеличится до 9 788 рублей.

Размер выплат для каждой семьи или гражданина может отличаться в зависимости от дохода, регионального прожиточного минимума и других факторов. Если общая сумма выплат не достигает прожиточного минимума пенсионера, назначается социальная доплата.

