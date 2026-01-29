Рынок недвижимости взлетел перед ужесточением ипотеки: продажи выросли на треть

VSN Group: рост продаж на 34% в Москве — итоги жилищного бума в конце 2025 года

В декабре 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 8 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это на 32% больше в лотах и на 34% — в квадратных метрах, чем в ноябре, рассказали РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам декабря 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 375 тыс. кв. м. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца — около 180,4 млрд руб. против 129,9 млрд руб. в ноябре. Доля ипотечных сделок относительно ноября 2025 года в декабре составила 68%, это больше на 5%.

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам декабря 2025 года составил 17,4 кв. м, при средней площади продаваемого лота 41,6 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 18 кв. м, средняя площадь при этом — 51,9 кв. м.

Лидерами спроса по итогам месяца в сегменте «комфорт» являются проекты «Лучи 2.0», «Метроном» и «Квартал Герцена». Наиболее востребованными проектами бизнес-класса стали «ЗИЛАРТ», STONE Grain и «Вейв».

В декабре 2025 года стартовали продажи лотов в семи проектах комфорт-класса от фонда реновации. В сегменте бизнес начались продажи в четырех проектах.

«Декабрь по традиции демонстрирует высокий покупательский спрос на рынке жилой недвижимости, и девелоперы к тому же выводят новые проекты, что предполагает больший выбор в разных ценовых сегментах. Можно также предположить, что в конце 2025 года многие стремились решить квартирный вопрос до возможного ужесточения условий по семейной ипотеке после 1 февраля 2026 года, в том числе вероятности повышения ставки для семей с одним ребенком», — отмечает руководитель департамента консалтинга и аналитики VSN Group Дарья Цыганкова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.