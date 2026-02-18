Руководители из Подмосковья смогут пройти обучение по повышению эффективности предприятий

В 2026 году более двух тысяч руководителей предприятий из Подмосковья и других регионов России смогут бесплатно пройти обучение по программам повышения операционной эффективности в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

В 2026 году стартует бесплатное обучение для руководителей предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда». Программу реализует Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли при поддержке Минэкономразвития России.

Курс рассчитан на топ-менеджеров (248 академических часов) и руководителей отделов (72 часа). Первый поток начнется 3 марта. Установочная онлайн-встреча пройдет 19 февраля в 11:00 по московскому времени, где расскажут о направлениях и форматах обучения, а также о порядке бесплатного участия.

С 2019 года обучение прошли более 12,5 тысячи управленцев из 80 регионов, а полученные навыки применяются на более чем 2500 предприятиях. Преподаватели — эксперты с опытом работы в ведущих российских и международных компаниях. Программа включает видеоуроки, практикумы, мастер-классы и стратегические сессии.

Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.