Розничная торговля Домодедова достигла объемов почти 18 млрд рублей

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями городского округа Домодедово за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 9% и составил 68 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поддержку экономике городского округа оказали обрабатывающие производства (рост отгрузки в 1,4 раза до 15 млрд рублей); недвижимость (рост на 13,1% до 6 млрд рублей); профессиональная научная и техническая деятельность (рост на 24% до 2,2 млрд рублей).

Розничная торговля демонстрирует рост на 10,3%, достигнув объемов почти 18 млрд рублей. Покупки онлайн занимают 9,4% розничного товарооборота.

За январь — февраль 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 22,3% до 106,4 тыс. рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.