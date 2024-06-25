Российский ЦБ выступил против прямого доступа инвесторов к биржевым торгам

Центральный Банк России заявил об отсутствии необходимости в прямом доступе инвесторов в торгам на бирже на фоне технологической сложности процесса и неочевидности выгоды для клиентов, пишет РБК со ссылкой на доклад регулятора.

В публикации отмечается, что аналогичный опыт не встречается в международной практике. При этом ближайшие подобные схемы являются «узкоспециализированными» и нацеленными на определенные категории инвесторов. Вместе с этим они требуют «особого внимания с точки зрения рисков».

Также в Центробанке добавили, что институциональные инвесторы с прямым доступом к бирже сегодня неактивны.

«Активных управляющих компаний на фондовой секции Московской биржи в 2023 года насчитывалось 4, объем их сделок составил 0,01% оборота соответствующей секции, на СПБ Бирже — 3 управляющие компании с долей в объеме торгов менее 0,5%», — сказано в сообщении.