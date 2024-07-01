Российские ценные бумаги на сотни млрд рублей могли переехать в Казахстан

Перевод из России ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана в прошлом году продолжал держаться на повышенных уровнях, сообщает FrankMedia .

За год проведено 6,7 тыс. подобных операций на общую сумму в 5,8 трлн тенге, или 1,1 трлн рублей. За 2022 год количество операций по переводу бумаг в ЦДЦБ было 7,2 тыс. (11,1 трлн тенге, или 1,7 трлн рублей).

Ранее объем ценных бумаг, которые введены в номинальное держание ЦДЦБ Казахстана, никогда не был выше 4 трлн тенге.

Как отметили источники из четырех фингрупп страны, компании продолжали в прошлом году переводить бумаги РФ в казахстанский периметр. Также они работают и с Арменией.